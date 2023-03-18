Дождь в двух регионах. Синоптики рассказали о погоде сегодня

Сегодня, 18 марта, в Украине осадков не ожидается. Правда, в Одесской области и в Крыму может моросить небольшой дождь, при этом будет тепло до +12.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на Одесской области и в Крыму местами небольшой дождь.
Ветер
северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
Днем 5-10 ° тепла, на юге до 12 °; в Карпатах днем 2-7° тепла.
Как сообщалось, хоть и с незначительной задержкой, однако Киев посетила метеорологическая весна.
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