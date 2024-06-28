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Дощ в декількох регіонах. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Україна, П'ятниця 28 червня 2024 07:00
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Дощ в декількох регіонах. Синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 28 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 28 червня, буде досить спекотною. Дощі очікуються у західних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В п'ятницю, 28 червня, дощі з грозами в Україні пройдуть в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях. На решті території - без опадів, але з періодичною хмарністю.

Нічні температури будуть стартувати від +16 градусів. Холодніше всього вночі буде в Харківській, Луганській областях, від +14 градусів.

Вдень термометри покажуть близько +30. Найтепліше буде на заході - Чернівецька, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська області, до +31. Навіть в Криму буде до +30.

У Києві вночі до +19, вдень - до +30 градусів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, без опадів.

Дощ в декількох регіонах. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Україні 28 червня (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду на 28 червня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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