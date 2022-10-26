Дощ, але тепло. Синоптик дала прогноз на сьогодні і розповіла, коли чекати на холоди

Погода в Україні

"Впродовж дня очікується +12...+18 градусів, на північному сході +9...+12 градусів. Ніч - також тепла, лише уявіть! +8...+12, на півдні до +14 градусів. У березні ми за такої температури повітря будемо радіти і відкривати вікна!" - розповіла вона.

За словами Діденко, сьогодні інтенсивніші дощі пройдуть у східних областях України, на решті території також буде волога погода, проте з дощами невеликими та місцями.

"Такі, сумні, елегійні, проте не затяжні", - констатувала вона.

Погода в Києві

"У Києві середа обіцяє вогкість, невеликий дощ і максимальну температуру повітря до +14 градусів", - розповіла синоптик.

При цьому, як додала Діденко, найближчим часом серйозних холодів не передбачається.

"Дощі - періодично, плаватимуть тумани, температура повітря коливатиметься в теперішніх межах, тобто, все ж тепло", - резюмувала вона.