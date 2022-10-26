RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дождливо, но тепло. Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала, когда ждать холодов

Фото: какой будет погода в Украине в середу, 26 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 26 октября, в Украине будет тепло, правда везде пройдут дожди, в том числе и в Киеве. Меньше всего повезет жителям восточных областей, где осадки будут интенсивнее, чем на всей остальной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"В течение дня ожидается +12...+18 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов. Ночь - тоже теплая, только представьте! +8...+12, на юге до +14 градусов. В марте мы при такой температуре воздуха будем радоваться и открывать окна!" - рассказала она.

По словам Диденко, сегодня более интенсивные дожди пройдут в восточных областях Украины, на остальной территории также будет влажная погода, однако с дождями небольшими и местами.

"Такие, грустные, элегические, но не затяжные", - констатировала она.

Погода в Киеве

"В Киеве среда обещает сырость, небольшой дождь и максимальную температуру воздуха до +14 градусов", - рассказала синоптик.

При этом, как добавила Диденко, в ближайшее время серьезных холодов не предвидится.

"Дожди - периодически, будут плавать туманы, температура воздуха будет колебаться в нынешних пределах, то есть все же тепло", - резюмировала она.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине