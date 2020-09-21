Досье FinCEN: мировые банки годами помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ начал публикацию данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США. Утечка файлов, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира годами позволяли преступникам отмывать деньги.

Файлы FinCEN оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News.

Документы также показывают, как российские бизнесмены использовали банки, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать им переправлять свои деньги на Запад.

Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большинство из которых банки отправляли властям США в период с 2000 по 2017 год.

Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы. Банки используют их для сообщения о подозрительном поведении, но они не являются доказательством правонарушений или преступлений.

Из утечки файлов FinCEN стало известно:

Банк HSBC позволил мошенникам переместить миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже после того, как он узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством.

Имеются свидетельства, что один из ближайших соратников президента России Владимира Путина использовал Barclays Bank в Лондоне, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать ему пользоваться финансовыми услугами на Западе. Часть денег пошла на покупку произведений искусства.

По данным разведывательного отдела FinCEN, Великобританию называют "юрисдикцией повышенного риска", как и Кипр, из-за количества зарегистрированных в Великобритании компаний, которые фигурируют в SAR. В файлах FinCEN названо более 3000 британских компаний – больше, чем в любой другой стране.

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждения о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций.

Deutsche Bank передавал грязные деньги организованной преступности, террористам и наркоторговцам.

Standard Chartered переводила наличные в Arab Bank более десяти лет после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма.

Как пишет The Guardian, в файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, сотрудничавший с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и позже осужденный за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase подал отчет о банковских переводах на сумму более 300 миллионов долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.

В отдельном отчете подробно говорится о банковских переводах JP Morgan Chase на сумму более 1 миллиарда долларов, которые, как позже выяснил банк, были связаны с Семеном Могилевичем, предполагаемым боссом российской организованной преступности, который включен в список 10 самых разыскиваемых ФБР.

Другие подробности: FinCEN - это сеть расследования финансовых преступлений США, отдел в Министерстве финансов США, который борется с финансовыми преступлениями.

Подозрения по поводу транзакций, совершенных в долларах США, необходимо направлять в FinCEN, даже если они имели место за пределами США.

Отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) заполняются банком, если он подозревает клиента в недобросовестности, и направляются в органы власти.

Документы в файлах FinCEN охватывают транзакции на сумму около 2 трлн долларов, и это лишь малая часть отправленных SAR.

По закону, банки должны следить за тем, чтобы они не помогали клиентам отмывать деньги или перемещать их в нарушение правил. Им недостаточно просто подавать SAR и продолжать брать грязные деньги с клиентов, ожидая, что власти решат проблему. Если у них есть доказательства преступной деятельности, они должны прекратить перемещение наличных денег.

Как отмечает ВВС, в последние годы произошел ряд крупных утечек финансовой информации. Однако файлы FinCEN отличаются тем, что это не просто документы одной или двух компаний - они поступают из нескольких банков.

FinCEN заявил, что утечка может повлиять на национальную безопасность США, поставить под угрозу расследования и безопасность учреждений и лиц, которые подают отчеты. На прошлой неделе FinCEN объявил о предложениях по пересмотру своих программ по борьбе с отмыванием денег.

Великобритания также обнародовала планы по реформированию своего реестра информации о компаниях, чтобы пресечь мошенничество и отмывание денег.

Напомним, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысяч долларов. Такие меры были приняты за нарушение санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма.