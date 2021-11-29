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Дорси подтвердил уход из Twitter: кто станет новым гендиректором

Автор: Александр Мороз

Генеральный директор Twitter Джек Дорси подтвердил, что уходит со своей должности. Его заменит нынешний технический директор компании Параг Агравал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. Его работа за последние 10 лет изменила мир. Пришло его время вести компанию", - говорится в заявлении Дорси.

Также сообщается, что Дорси останется членом совета директоров Twitter до истечения срока его полномочий на собрании акционеров 2022 года.

Отметим, Параг Агравал присоединился к компании в 2011 году в качестве инженера по рекламе, а в 2018 году занял должность технического директора. Агравал возглавляет усилия Twitter по созданию Bluesky - открытого и децентрализованного стандарта для социальных сетей.

Напомним, сегодня стало известно, что основатель сервиса микроблогов Джек Дорси решил уйти с должности гендиректора Twitter.

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