Дорси подтвердил уход из Twitter: кто станет новым гендиректором

Генеральный директор Twitter Джек Дорси подтвердил, что уходит со своей должности. Его заменит нынешний технический директор компании Параг Агравал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. Его работа за последние 10 лет изменила мир. Пришло его время вести компанию", - говорится в заявлении Дорси.

Также сообщается, что Дорси останется членом совета директоров Twitter до истечения срока его полномочий на собрании акционеров 2022 года.

Отметим, Параг Агравал присоединился к компании в 2011 году в качестве инженера по рекламе, а в 2018 году занял должность технического директора. Агравал возглавляет усилия Twitter по созданию Bluesky - открытого и децентрализованного стандарта для социальных сетей.