ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дорси подтвердил уход из Twitter: кто станет новым гендиректором

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 18:11
Дорси подтвердил уход из Twitter: кто станет новым гендиректором Фото: Twitter возглавит технический директор компании Параг Агравал (Chesnot/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Генеральный директор Twitter Джек Дорси подтвердил, что уходит со своей должности. Его заменит нынешний технический директор компании Параг Агравал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. Его работа за последние 10 лет изменила мир. Пришло его время вести компанию", - говорится в заявлении Дорси.

Также сообщается, что Дорси останется членом совета директоров Twitter до истечения срока его полномочий на собрании акционеров 2022 года.

Отметим, Параг Агравал присоединился к компании в 2011 году в качестве инженера по рекламе, а в 2018 году занял должность технического директора. Агравал возглавляет усилия Twitter по созданию Bluesky - открытого и децентрализованного стандарта для социальных сетей.

Напомним, сегодня стало известно, что основатель сервиса микроблогов Джек Дорси решил уйти с должности гендиректора Twitter.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter
NEWS
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
DAILY
Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ