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Дорсі підтвердив, що йде з Twitter: хто стане новим гендиректором

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Понеділок 29 листопада 2021 18:11
Дорсі підтвердив, що йде з Twitter: хто стане новим гендиректором Фото: Twitter очолить технічний директор компанії Параг Агравал (Chesnot/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі підтвердив, що йде зі своєї посади. Його замінить нинішній технічний директор компанії Параг Агравал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Я вирішив залишити Twitter, тому що вважаю, що компанія готова відмовитися від своїх засновників. Я глибоко довіряю Парагу як генеральному директору Twitter. Його робота за останні 10 років змінила світ. Настав його час вести компанію", - йдеться в заяві Дорсі.

Також повідомляється, що Дорсі залишиться членом ради директорів Twitter до закінчення терміну його повноважень на зборах акціонерів 2022 року.

Зазначимо, Параг Агравал приєднався до компанії в 2011 році в якості інженера з реклами, а в 2018 році зайняв посаду технічного директора. Агравал очолює зусилля Twitter щодо створення Bluesky - відкритого і децентралізованого стандарту для соціальних мереж.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що засновник сервісу мікроблогів Джек Дорсі вирішив піти з посади гендиректора Twitter.

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