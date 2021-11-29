Дорсі підтвердив, що йде з Twitter: хто стане новим гендиректором

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі підтвердив, що йде зі своєї посади. Його замінить нинішній технічний директор компанії Параг Агравал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

"Я вирішив залишити Twitter, тому що вважаю, що компанія готова відмовитися від своїх засновників. Я глибоко довіряю Парагу як генеральному директору Twitter. Його робота за останні 10 років змінила світ. Настав його час вести компанію", - йдеться в заяві Дорсі.

Також повідомляється, що Дорсі залишиться членом ради директорів Twitter до закінчення терміну його повноважень на зборах акціонерів 2022 року.

Зазначимо, Параг Агравал приєднався до компанії в 2011 році в якості інженера з реклами, а в 2018 році зайняв посаду технічного директора. Агравал очолює зусилля Twitter щодо створення Bluesky - відкритого і децентралізованого стандарту для соціальних мереж.