Дорожную карту по Донбассу согласуют в рамках нормандского формата

Украина согласует дорожную карту по Донбассу с европейскими партнерами в рамках нормандского формата. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook.

По ее словам, у президента решили до 19 июня не обнародовать дорожную карту по Донбассу в связи с рисками безопасности.

"Дорожную карту президента мы не делаем пока публичной. Во-первых, в Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их заранее. Обнародование карты слишком рано - это вопрос безопасности. Во-вторых, Украина должна согласовать дорожную карту с нашими европейскими партнерами в рамках нормандского формата. Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту", - сообщила она.

Мендель подчеркнула, что сейчас перед Украиной стоят две важнейшие задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев.

Напомним, вчера на заседании ТКГ представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма передал дорожную карту Зеленского по Донбассу. По его словам, он "высказал все пожелания, которые услышал от президента и которые знает сам".