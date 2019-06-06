Дорожню карту по Донбасу узгодять в рамках нормандського формату

Україна узгодить дорожню карту по Донбасу з європейськими партнерами в рамках нормандського формату. Про це повідомила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у Facebook.

За її словами, у президента вирішили до 19 червня не оприлюднювати дорожню карту по Донбасу у зв'язку з ризиками безпеки.

"Дорожню карту президента ми не робимо поки публічною. По-перше, в Україні вже були прецеденти, коли наші ініціативи блокували, знаючи їх заздалегідь. Оприлюднення карти занадто рано - це питання безпеки. По-друге, Україна має узгодити дорожню карту з нашими європейськими партнерами в рамках нормандського формату. Тому до 19 червня ми не хотіли б оприлюднити дорожню карту", - повідомила вона.

Мендель підкреслила, що зараз перед Україною стоять дві найважливіші задачі: припинення вогню і повернення додому полонених українців.

Нагадаємо, вчора на засіданні ТКГ представник України на переговорах у Мінську Леонід Кучма передав дорожню карту Зеленського по Донбасу. За його словами, він "висловив побажання, які почув від президента і які знає сам".