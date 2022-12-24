Дорожники відновили міст на трасі Київ-Харків, підірваний на початку війни

Дорожники на міжнародній трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський відновили міст через річку Трубіж.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністерства інфраструктури України.
Міст через Трубіж був підірваний на початку повномасштабного вторгнення. Після звільнення Київської області від військ РФ шляховики оперативно влаштували поряд із мостом тимчасовий об'їзд, що дозволило рухатися транспорту, проте тимчасові переправи не здатні витримати навантаження від руху транспорту тривалий період.
Дорожники розібрали конструкції зруйнованого мосту та розпочали будівництво. Праву частину мосту відкрили для всіх видів автотранспорту у листопаді. За цей час шляховики завершили роботи і по лівому проїзду: влаштували два шари асфальтобетону, водовідведення з мосту та встановили бар'єрну огорожу.
Загалом у Київській області було зруйновано 24 штучні споруди на дорогах державного значення. По 20 із них забезпечено проїзд шляхом будівництва тимчасових переправ. Два великі мости у Стоянці на М-06 та міст через Трубіж на М-03 капітально відновлено.
Раніше ми писали, що шляховики у Херсонській області збудували три переправи замість зруйнованих російськими військовими мостів.
Також повідомлялося, що на під'їзді до Чернігова шляховики відновили міст, розташований на міжнародній трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. По ньому окупанти мали намір увірватися до міста.
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