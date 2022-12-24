Дорожники відновили міст на трасі Київ-Харків, підірваний на початку війни

Міст через Трубіж був підірваний на початку повномасштабного вторгнення. Після звільнення Київської області від військ РФ шляховики оперативно влаштували поряд із мостом тимчасовий об'їзд, що дозволило рухатися транспорту, проте тимчасові переправи не здатні витримати навантаження від руху транспорту тривалий період.

Дорожники розібрали конструкції зруйнованого мосту та розпочали будівництво. Праву частину мосту відкрили для всіх видів автотранспорту у листопаді. За цей час шляховики завершили роботи і по лівому проїзду: влаштували два шари асфальтобетону, водовідведення з мосту та встановили бар'єрну огорожу.

Загалом у Київській області було зруйновано 24 штучні споруди на дорогах державного значення. По 20 із них забезпечено проїзд шляхом будівництва тимчасових переправ. Два великі мости у Стоянці на М-06 та міст через Трубіж на М-03 капітально відновлено.