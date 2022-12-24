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Дорожники восстановили мост на трассе Киев-Харьков, взорванный в начале войны

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Киев, Суббота 24 декабря 2022 22:27
Дорожники восстановили мост на трассе Киев-Харьков, взорванный в начале войны Фото: дорожники восстановили мост на трассе Киев-Харьков, взорванный в начале войны (t.me/miUkraune)
Автор: Константин Широкун

Дорожники на международной трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский восстановили мост через реку Трубеж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства инфраструктуры Украины.

Мост через Трубеж был взорван в начале полномасштабного вторжения. После освобождения Киевской области от войск РФ дорожники оперативно устроили рядом с мостом временный объезд, что позволило двигаться транспорту, однако временные переправы не способны выдержать погрузку от движения транспорта длительный период.

Дорожники разобрали конструкции разрушенного моста и приступили к строительству. Правую часть моста открыли для всех видов автотранспорта в ноябре. За это время дорожники завершили работы и по левому проезду: устроили два слоя асфальтобетона, водоотвод с моста и установили барьерное ограждение.

Всего в Киевской области было разрушено 24 искусственных сооружения на дорогах государственного значения. По 20 из них обеспечен проезд по пути строительства временных переправ. Два больших моста в Стоянке на М-06 и мост через Трубеж на М-03 капитально восстановлены.

Ранее мы писали, что дорожники в Херсонской области построили три переправы вместо разрушенных российскими военными мостов.

Также сообщалось, что на подъезде к Чернигову дорожники восстановили мост, который расположен на международной трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. По нему оккупанты намеревались ворваться в город.

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