Дорожники восстановили мост на трассе Киев-Харьков, взорванный в начале войны
Дорожники на международной трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский восстановили мост через реку Трубеж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства инфраструктуры Украины.
Мост через Трубеж был взорван в начале полномасштабного вторжения. После освобождения Киевской области от войск РФ дорожники оперативно устроили рядом с мостом временный объезд, что позволило двигаться транспорту, однако временные переправы не способны выдержать погрузку от движения транспорта длительный период.
Дорожники разобрали конструкции разрушенного моста и приступили к строительству. Правую часть моста открыли для всех видов автотранспорта в ноябре. За это время дорожники завершили работы и по левому проезду: устроили два слоя асфальтобетона, водоотвод с моста и установили барьерное ограждение.
Всего в Киевской области было разрушено 24 искусственных сооружения на дорогах государственного значения. По 20 из них обеспечен проезд по пути строительства временных переправ. Два больших моста в Стоянке на М-06 и мост через Трубеж на М-03 капитально восстановлены.
Ранее мы писали, что дорожники в Херсонской области построили три переправы вместо разрушенных российскими военными мостов.
Также сообщалось, что на подъезде к Чернигову дорожники восстановили мост, который расположен на международной трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. По нему оккупанты намеревались ворваться в город.
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