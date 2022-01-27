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Дорожники отремонтировали половину трассы в Синевир, в этом году продолжат

Автор: Наталия Гурковская

На дороге местного значения О 070603 "Синевир - Колочава - Буштыно", ведущей к озеру Синевир, дорожники восстановили уже более 29 из 66 километров всего маршрута. Работы по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" здесь были начаты в прошлом году и будут продолжены в этом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.

Дорога "Синевир - Колочава - Буштыно" считается одной из самых живописных на Закарпатье. Ее восстановление стало частью формирования Малого Карпатского круга, который должен объединить наиболее значимые туристические объекты Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Дорожники в прошлом году уже успели восстановить 17-километровый отрезок от Синевира до села Мерешор. В настоящее время здесь ведутся работы по устройству бордюров и тротуара. В центре с. Колочава на этом участке будет построена кольцевая развязка.

Еще один восстановленный отрезок расположен между селами Драгово и Забродь. Здесь новое дорожное покрытие уложено уже на протяжении 3,7 км.

Капитальный ремонт был также проведен на 8-километровом участке от пгт Буштыно до села Вонигово.

По оценкам ОГА, для завершения работ по восстановлению дороги "Синевир - Колочава - Буштино" на всем ее протяжении потребуется еще 523 млн грн.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году было восстановлено и построено 2190 км местных дорог и 5098 км - государственного значения.

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Большая стройка