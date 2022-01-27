Дорожники відремонтували половину траси до Синевира, цьогоріч продовжать

Дорога "Синевир - Колочава - Буштино" вважається однією з наймальовничіших на Закарпатті. Її відновлення стало частиною формування Малого Карпатського кола, яке має об'єднати найбільш значущі туристичні об'єкти Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Дорожники минулого року вже встигли відновити 17-кілометровий відрізок від Синевира до села Мерешор. Наразі тут ведуться роботи з влаштування бордюрів та тротуару. У центрі с. Колочава на цій ділянці буде збудовано кільцеву розв'язку.

Ще один відновлений відрізок розташований між селами Драгово та Забродь. Тут нове дорожнє покриття укладено вже на ділянці протяжністю 3,7 км.

Капітальний ремонт було проведено також на 8-кілометровій ділянці від смт Буштино до села Вонігово.

За оцінками ОДА, для завершення робіт з відновлення дороги "Синевир - Колочава - Буштино" на всій її протяжності знадобиться ще 523 млн грн.