Дорожники начали расчистку въезда в Ворзель, - "Укравтодор"

В Киевской области стартовала расчистка улиц Ворзеля. Сейчас дорожники работают над уборкой въезда в поселок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор" в Facebook .

"Уютный пригород Киева российские оккупанты превратили в свалку и пожарище. Но даже после нашествия врага город должен вернуться к жизни. Улица за улицей, километр за километром, после тщательного разминирования, Ворзель будет убран", - написали в госучреждении.

В УАД напомнили, что дорожники уже расчистили соседние населенные пункты в максимально сжатые сроки. Так, удалось очистить 111,7 километра улиц в Ирпене; 27, 9 км - в Буче; 18,3 км - в Бородянке.

Кроме улиц, населенных пунктов работы продолжаются на дорогах государственного значения. Всего с начала апреля подрядные организации очистили 305,5 километров дорог и улиц Киевщины.

Работы ведутся на трассах М-06 Киев - Чоп; М-07 Киев - Ковель - Ягодин; Р-30 Подъезд к г. Ирпень; Т-10-01 Ворзель - Забучье -/Киев-Чоп/; Т-10-02 Демидов - Гостомель; Т-10-19 Феневичи - Бородянка - Макаров - Бышев.

Другим направлением работы является восстановление проезда разрушенными искусственными сооружениями. Временные переправы уже работают на трассе М-06 в селе Стоянка; на маршруте Киев - Иванков - Овруч в селе с. Катюжанка; на Г-30 в селе Романовка.

Движение частично восстановлено в Бородянке на трассе М-07 Киев - Ковель – Ягодин; в с. Демидов на дороге Р-02 Киев - Иванков - Овруч (объезд через дамбу с. Козаровичи); в пгт Иванков на Р-02 (движение по грунтовому подъезда до понтона). В с. Рудня-Шпилевская на Р-02 объехать разрушенную переправу через реку Таль можно по улицам села.

"На ряде переправ в составе дорог М-07 Киев - Ковель - Ягодин и Р-02 Киев - Иванков - Овруч работы продолжаются", - отметили в Укравтодоре.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на Житомирской трассе была открыта временная переправа вблизи Стоянки. Новый мост вместо разрушенного планируется открыть за несколько месяцев.