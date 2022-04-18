Дорожники розпочали розчистку в’їзду до Ворзеля, - "Укравтодор"

У Київській області стартувала розчистка вулиць Ворзеля. Наразі дорожники працюють над прибиранням в’їзду до селища

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор" у Facebook .

"Затишне передмістя Києва російські окупанти перетворили на звалище та згарище. Та навіть після навали ворога місто має повернутися до життя. Вулиця за вулицею, кілометр за кілометром, після ретельного розмінування, Ворзель буде прибрано", - написали у держустанові.

В УАД нагадали, що дорожники вже розчистили сусідні населені пункти у максимально стислі терміни. Так, вдалося очистити 111,7 кілометра вулиць в Ірпені; 27, 9 км - в Бучі; 18,3 км - у Бородянці.

Крім вулиць, населених пунктів роботи тривають на дорогах державного значення. Загалом від початку квітня підрядні організації очистили 305,5 кілометрів доріг та вулиць Київщини.

Роботи ведуться на трасах М-06 Київ-Чоп; М-07 Київ - Ковель - Ягодин; Р-30 Під’їзд до м. Ірпінь; Т-10-01 Ворзель - Забуччя -/Київ-Чоп/; Т-10-02 Демидів - Гостомель; Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів.

Іншим напрямком роботи є відновлення проїзду зруйнованими штучними спорудами. Тимчасові переправи вже працюють на трасі М-06 у селі Стоянка; на маршруті Київ - Іванків - Овруч у селі с. Катюжанка; на Р-30 у селі Романівка.

Рух частково відновлено у Бородянці на трасі М-07 Київ - Ковель – Ягодин; у с. Демидів на дорозі Р-02 Київ - Іванків - Овруч (об’їзд через дамбу с. Козаровичі); у смт Іванків на Р-02 (рух по ґрунтовому під’їзду до понтона). У с. Рудня-Шпилівська на Р-02 об’їхати зруйновану переправу через ріку Таль можна вулицями села.

"На низці переправ у складі доріг М-07 Київ - Ковель - Ягодин та Р-02 Київ - Іванків - Овруч роботи тривають", - зазначили в Укравтодорі.

Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, на Житомирській трасі було відкрито тимчасову переправу поблизу Стоянки. Новий міст замість зруйнованого планується відкрити за декілька місяців.