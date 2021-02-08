Дорожники и коммунальщики столицы работают в усиленном режиме, - Кличко

Дорожники и бригады коммунальщиков по ручной уборке работают на улицах столицы в усиленном режиме.

По словам Кличко, как и прогнозировали синоптики, в Киеве сильно снежит и в ближайшие дни непогода не отступит.

"Дорожники и бригады коммунальщиков с ручной уборки работают на улицах столицы в усиленном режиме. Городская власть обращалась к водителям по возможности оставить машины дома и воспользоваться общественным транспортом. А тех, кто все-таки уехал, призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в неположенных местах. К сожалению, не все прислушались. А это усложняет работу дорожных служб по уборке города", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что и дорожники, и коммунальщики продолжают работать. С ночи на улицах столицы расчищают снег более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборки.

Мэр напомнил, что наблюдать в режиме онлайн сколько снегоуборочной техники и где именно работает сейчас в Киеве, можно на интерактивной карте на сайте КГГА.

"Отмечу, что въезд крупногабаритного транспорта в столицу временно ограничен. И еще раз обращаюсь к водителям: воспользуйтесь общественным транспортом, не выезжайте в город частными авто! Берегите себя и не усложняйте ситуацию на дорогах и работу снегоуборочной техники", - призвал Виталий Кличко.