Дорожникам "Большой стройки" повысят зарплату на 20%, - "Укравтодор"

В рамках программы президента "Большая стройка" было решено повысить на 20% заработную плату работникам дорожной отрасли. При этом, такой шаг не приведет к существенному повышению стоимости ремонта дорог в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.
Как отмечается в сообщении, в среду, 7 апреля, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков и председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Вакуленко подписали дополнение к отраслевым договоренностям на 2020-2022 годы.
В соответствии с соглашением, все тарифные ставки и должностные оклады будут повышены на 20% в сравнении с 2020 годом.
Новые изменения касаются повышения заработной платы, социальных гарантий и вознаграждений для работников дорожной отрасли.
"Первый год "Большого строительства" показал, насколько масштабно может работать отрасль. Проект "Дороги и работа" помог трудоустроить более 50 000 дорожников в 2020 году, мы ожидаем новую волну трудоустройства в дорожные проекты летом 2021 года. Обеспечить для этих людей оптимальные условия труда является нашим приоритетом", - заявил Кубраков.
Также для рабочих на участках, непосредственно осуществляющих дорожные работы, подняли размер надбавки "За интенсивность труда рабочих" и "За высокое профессиональное мастерство" на ⅔.
Новые изменения вступают в силу с 1 мая. Согласно заключению "ГосдорНИИ", повышение окладов не приведет к заметному увеличению стоимости дорожных работ (в пределах 3,9%).
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года будет восстановлена вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог, за которые отвечает “Укравтодор”.