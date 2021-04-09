Дорожникам "Большой стройки" повысят зарплату на 20%, - "Укравтодор"

Как отмечается в сообщении, в среду, 7 апреля, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков и председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Вакуленко подписали дополнение к отраслевым договоренностям на 2020-2022 годы.

В соответствии с соглашением, все тарифные ставки и должностные оклады будут повышены на 20% в сравнении с 2020 годом.

Новые изменения касаются повышения заработной платы, социальных гарантий и вознаграждений для работников дорожной отрасли.

"Первый год "Большого строительства" показал, насколько масштабно может работать отрасль. Проект "Дороги и работа" помог трудоустроить более 50 000 дорожников в 2020 году, мы ожидаем новую волну трудоустройства в дорожные проекты летом 2021 года. Обеспечить для этих людей оптимальные условия труда является нашим приоритетом", - заявил Кубраков.

Также для рабочих на участках, непосредственно осуществляющих дорожные работы, подняли размер надбавки "За интенсивность труда рабочих" и "За высокое профессиональное мастерство" на ⅔.

Новые изменения вступают в силу с 1 мая. Согласно заключению "ГосдорНИИ", повышение окладов не приведет к заметному увеличению стоимости дорожных работ (в пределах 3,9%).