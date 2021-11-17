Дорожная отрасль переходит на международные стандарты ценообразования

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, принятый законопроект позволит наконец-то отказаться от человекочасов, советских нормативов и тотального контроля хозяйственной деятельности бизнеса со стороны государства.

Эти устаревшие требования плановой экономики, по оценке министра, замедляли темпы реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и негативно отражались на работе строительной отрасли в целом.

"Кроме дебюрократизации отношений между частным и государственным сектором, наконец-то создаются условия, при которых бизнес будет заинтересован в использовании современных технологий, техники и материалов. Это положительно отразится на стоимости дорожных работ, а также качественно усилит конкуренцию в отрасли", - заявил Кубраков.

Ценообразование в сфере строительства дорог долгое время строилось на советской системе. Она регулирует каждую составляющую расхода дорожных работ и требует подготовки и согласования бумажных документов на каждую единицу техники, стройматериал и т.п. Это мешало использовать новые материалы и технологии, в том числе энергосберегающие, технику, привлекать международных участников, требовало больших затрат и создавало коррупционные риски.

Международные подходы (например, CESMM - Civil Engineering Standard Method of Measurement) предусматривают свободу использования новой техники и материалов, не ограничивают искусственно заработную плату рабочих и т.д.

Либерализация ценообразования дозволяет подрядной организации указывать заказчику стоимость метра либо размера работ. В Украине все еще требовали предоставить документ по каждой машине или использованным материалам.

В Украине CESMM до этого применяли исключительно на проектах МФО, в частности ЕБРР и Всемирного банка.