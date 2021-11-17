Дорожня галузь переходить на міжнародні стандарти ціноутворення

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, ухвалений законопроєкт дозволить нарешті відмовитись від людиногодин, радянських нормативів і тотального контролю господарської діяльності бізнесу з боку держави.

Ці застарілі вимоги планової економіки, за оцінкою міністра, сповільнювали темпи реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та негативно відображалися на роботі будівельної галузі в цілому.

"Окрім дебюрократизації стосунків між приватним і державним сектором, нарешті створюються умови, за яких бізнес буде зацікавлений у використанні сучасних технологій, техніки та матеріалів. Це позитивно вплине на вартість дорожніх робіт, а також якісно посилить конкуренцію у галузі", - заявив Кубраков.

Ціноутворення у сфері будівництва доріг довгий час будувалось на радянській системі. Вона регулює кожну складову витрат дорожніх робіт та вимагає підготовки та узгодження паперових документів на кожну одиницю техніки, будматеріал тощо. Це заважало використовувати нові матеріали і технології, у тому числі енергоощадні, техніку, залучати міжнародних учасників, вимагало більших витрат і створювало корупційні ризики.

Міжнародні підходи (як от CESMM - Civil Engineering Standard Method of Measurement) передбачають свободу використання нової техніки та матеріалів, не обмежують штучно заробітну плату робітників тощо.

Лібералізація ціноутворення дозволяє підрядній організації показувати замовнику ціну метру чи обсягу робіт. В Україні ж все ще вимагали надати документ по кожній машині чи використаних матеріалах.

В Україні CESMM до цього часу застосовували виключно на проєктах МФО, зокрема ЄБРР та Світового банку.