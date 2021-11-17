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"Дороже чем в ЕС": эксперт раскритиковал решение КГГА поднять стоимость проезда до 20 гривен

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Киев, Среда 17 ноября 2021 10:47
"Дороже чем в ЕС": эксперт раскритиковал решение КГГА поднять стоимость проезда до 20 гривен Фото: в Киеве хотят поднять стоимость проезда до 20 грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В разгар пандемии киевская власть добивают жителей города, поднимая стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политического обозревателя, аналитика Алексея Беловола.

"В разгар пандемии, когда люди из-за локдауна теряют работу, они (киевская власть, - ред.) решили с 1 января в 2,5 раза повысить цену проезда в общественном транспорте. Стоимость разовой поездки в киевском коммунальном транспорте будет составлять 20 гривен. Для владельцев "карточек киевлян", которыми пользуются наиболее социально незащищенные жители столицы, цена составит "всего" 12 грн", - отмечает он.

Эксперт пояснил, что еще летом Киевсовет утвердил кредитный договор с ЕБРР, согласно которому киевская власть добровольно обязалась поднять цены на проезд и не ограничивать их рост.

"Там черным по белому было написано, что гарант по договору, то есть Киеврада, обязуется повысить цены на проезд. Только не стоит верить в сказки, что столичный общественный транспорт и условия проезда станут комфортнее. Не станут", - добавляет Беловол.

Он также отметил, что с 2015 по 2022 года, за 8 лет, проезд повыситься в более чем 12 раз: с 1,5 грн до 20. Сперва, в феврале 2015 - до 3 грн за наземный транспорт и 4 грн за метро. Потом, в 2018, до 8 грн за все.

"1 января 2022 - до 20 (!) грн. С Новым годом, ничего не скажешь! А что, качество выросло в 12 раз? И вот вам для сравнения инфографика - сколько будет стоить месячный проездной в Киеве в сравнении с аналогичными проездными документами в европейских столицах. К примеру самый дорогой проездной в Париже, вам обойдётся в 75,20 евро или 2255 грн. А в Киев аналогичный проездной теперь будет стоить 2990 грн или почти 100 евро", - резюмировал Беловол.

&quot;Дороже чем в ЕС&quot;: эксперт раскритиковал решение КГГА поднять стоимость проезда до 20 гривен

Как сообщалось, планируется, что цена одной поездки в Киеве вырастет до 20 гривен уже с начала 2022 года.

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