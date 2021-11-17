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"Дорожче ніж у ЄС": експерт розкритикував рішення КМДА підняти вартість проїзду до 20 гривень

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Київ, Середа 17 листопада 2021 10:47
"Дорожче ніж у ЄС": експерт розкритикував рішення КМДА підняти вартість проїзду до 20 гривень Фото: у Києві хочуть підняти вартість проїзду до 20 грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У розпал пандемії київська влада добиває мешканців міста, піднімаючи вартість проїзду у громадському транспорті до 20 грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політичного оглядача, аналітика Олексія Біловола.

"У розпал пандемії, коли люди через локдаун втрачають роботу, вони (київська влада, - ред.) вирішили з 1 січня в 2,5 рази підвищити ціну проїзду у громадському транспорті. Вартість разової поїздки у київському комунальному транспорті становитиме 20 гривень. Для власників "карток киян", якими користуються найбільш соціально незахищені мешканці столиці, ціна становитиме "всього" 12 грн", - зазначає він.

Експерт пояснив, що ще влітку Київрада затвердила кредитну угоду з ЄБРР, згідно з якою київська влада добровільно зобов'язалася підняти ціни на проїзд і не обмежувати їх зростання.

"Там чорним по білому було написано, що гарант за договором, тобто Київрада, зобов'язується підвищити ціни на проїзд. Тільки не варто вірити в казки, що столичний громадський транспорт та умови проїзду стануть комфортнішими. Не стануть", - додає Беловол.

Він також зазначив, що з 2015 по 2022 роки, за 8 років, проїзд підвищиться у понад 12 разів: з 1,5 грн до 20. Спершу, у лютому 2015 - до 3 грн за наземний транспорт та 4 грн за метро. Потім, 2018-го, до 8 грн за все.

"1 січня 2022 - до 20 (!) грн. З Новим роком, нічого не скажеш! А що, якість зросла в 12 разів? І ось вам для порівняння інфографіка - скільки коштуватиме місячний проїзний у Києві в порівнянні з аналогічними проїзними документами в європейських столицях. Наприклад найдорожчий проїзний у Парижі, вам обійдеться в 75,20 євро або 2255 грн. А до Києва аналогічний проїзний тепер коштуватиме 2990 грн або майже 100 євро", - резюмував Беловол.

&quot;Дорожче ніж у ЄС&quot;: експерт розкритикував рішення КМДА підняти вартість проїзду до 20 гривень

Як повідомлялося, планується, що ціна однієї поїздки у Києві зросте до 20 гривень уже з початку 2022 року.

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