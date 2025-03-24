Дорожче Porsche 911: Toyota представила лімітовану серію суперкара GR Supra

Представлену торік Toyota GR Supra A90 Final Edition почали продавати в Німеччині за ціною від 142 800 євро. Є варіанти дорожчі, але це буде зовсім не цивільна машина. Для порівняння: звичайна Supra з 3,0-літровим двигуном коштує від 73 250 євро, а за 129 тисяч можна купити Porsche 911 у базовій версії Carrera.

Віддача "шістки" на фінальній версії спорткупе збільшена з 387 сил та 500 Нм до 435 сил та 570 Нм. Замість штатного випуску стоїть магістраль Akrapovič, гальма – Brembo з перфорованими дисками та сталевими шлангами. У підвісці використані регульовані амортизатори KW від гоночної GR Supra GT4, а в салоні встановлені спортивні крісла Recaro Podium CF. Усього планується випустити 150 екземплярів спорткара (плюс ще 150 для Японії).

Якщо порівнювати з Porsche 911 Carrera, то GR Supra A90 Final Edition, звичайно, потужніша, але при цьому трохи програє в розгоні: 4,3 секунди проти 4,1 у "німця". Максимальна швидкість у 911 теж вища – 294 км/год замість 275 км/год.