Дороже Porsche 911: Toyota представила лимитированную серию суперкара GR Supra

Представленную в прошлом году Toyota GR Supra A90 Final Edition начали продавать в Германии по цене от 142 800 евро. Есть варианты подороже, но это будет совсем не гражданская машина. Для сравнения: обычная Supra с 3,0-литровым двигателем стоит от 73 250 евро, а за 129 тысяч можно купить Porsche 911 в базовой версии Carrera.

Отдача "шестерки" на финальной версии спорткупе увеличена с 387 сил и 500 Нм до 435 сил и 570 Нм. Вместо штатного выпуска стоит магистраль Akrapovič, тормоза - Brembo с перфорированными дисками и стальными шлангами. В подвеске использованы регулируемые амортизаторы KW от гоночной GR Supra GT4, а в салоне установлены спортивные кресла Recaro Podium CF. Всего планируется выпустить 150 экземпляров спорткара (плюс еще 150 для Японии).

Если сравнивать с Porsche 911 Carrera, то GR Supra A90 Final Edition, конечно, мощнее, но при этом немного проигрывает в разгоне: 4,3 секунды против 4,1 у "немца". Максимальная скорость у 911 тоже выше - 294 км/ч вместо 275 км/ч.