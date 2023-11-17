Феномен електромобілів Tesla: у чому секрет їх популярності

Марка Tesla в наші дні стала синонімом інновацій та технічного прогресу, а її електромобілі сприймаються як зразковий транспорт. Чи насправді вони є такими?

Відразу скажемо: так, електромобілі Tesla на сьогодні – якщо не найкращі, то одні з найкращих. Хоча за цим твердженням стоїть кілька нюансів, про які варто знати, і про які ми тут поговоримо.

Що таке Tesla

З точки зору автомобільного співтовариства, Tesla (в 2003–2017 рр. Tesla Motor) – компанія-вискочка. Не маючи ані імені, ані традицій, ані конструкторської школи, вона вже першою своєю моделлю, спортивним Tesla Roadster, рішуче заявила про себе. І таким чином прозондувавши ринок, уже другою моделлю, седаном Tesla Model S, не щось там, а відразу заснувала новий сегмент – преміальних седанів на електроприводі. Світ відразу заговорив про новаторів з Tesla та електромобільне майбутнє людства.

Але технічні фахівці не помітили у машині особливих новацій – з точки зору шасі Model S був типовим електромобілем. Але в ньому було інше: сміливість і розмах. В електромобілів малий пробіг на одній зарядці? Ми дамо “Моделі Ес” величезну батарею, якої вистачить на 400 – 600 км. Батарея довго заряджається? Ми зробимо мережу швидкісних зарядних станцій Tesla Supercharger – безкоштовних! – по всій Америці. Розвинена бортова електроніка часто “глючить”? Будемо оновлювати систему on line без участі власника, коли тільки інженери вважатимуть за потрібне. Через велику батарею машина виходить важкою? Нічого, ми зробимо її ще більшою, щоб вага акумуляторів губилася на фоні загальної маси… А ще ми нашпигуємо свої машини усіма можливими і неможливими електронними функціями, від керування кліматом через смартфон аж до автопілота…

У 2022 році Tesla випустила 1,37 млн автомобілів – наголосимо, автомобілів не бюджетних, а дорогих і настільки специфічних, що ще вчора ми назвали б їх нішевими.

Чим вони круті

Так, будь-яка Tesla – крута машина. Але крутизна її не в багато оздобленому салоні, а в технічних можливостях.

Динаміка. Пересічних споживачів вражає динаміка автомобілів цієї марки. Так, важкий сімейний седан Model S може прискорюватись до 100 км/год за 2,4 – 4 секунди (залежно від версії), тобто на рівні болідів Formula 1! Зазначимо, що жодного технічного секрету тут немає, конструктори лише, маючи у своєму арсеналі батарею великої ємності, не стали штучно обмежувати динаміку для збереження заряду.

Автомобіль-гаджет. Всі системи “Тесли”, від силової установки до замка багажника, зав’язані на бортовий комп’ютер. Таке рішення має свої мінуси, але коли машина не стара і все працює як слід, власникові байдуже. А виробнику це дало можливість централізувати управління, в результаті в нього є змога, наприклад, дистанційно корегувати та оновлювати софт, а споживач, скажімо, може керувати багатьма функціями машини віддалено, через смартфон. Ну і славнозвісний автопілот Tesla теж не був би таким передовим без суцільної комп’ютеризації технічної платформи.

Автопілот. Система Tesla Autopilot і пакет Full Self-Driving (FSD), які на “теслівських” моделях називають автопілотом, звісно, не бездоганні, бо не дають можливості машині їхати геть без участі водія. Принаймні, так заявляється офіційно. Але ми не можемо не відзначити сміливість і рішучість Tesla у їх широкому запровадженні. Поки інші автовиробники десятиріччями проектують та випробовують свої так звані автономні автомобілі, серійні “Тесли” катаються зі своїми автопілотами по всьому світу. Офіційно компанія позиціонує своє системи як помічників водія, який грає головну роль у керуванні машиною. При цьому автомобіль не вважається цілком автономним (самокерованим).

І тим не менш, машина з FSD сьогодні може виконувати такі дії:

Самостійно змінювати смуги руху і обирати кращу на її думку смугу;

Самостійно паркуватись;

Визначати сигнали світлофора і зупинятись на червоний;

Ідентифікувати дорожні знакі за участі навігатора;

Ідентифікувати перешкоди на дорозі – пішоходів, зустрічні та попутні машини – та реагувати на них;

Під’їжджати до водія на парковці за викликом по телефону (опція Summon).

Певно, остання функція найбільш ефектна і реально корисна. Наприклад, ви вийшли з магазина з пакетами чи візком покупок, і вам не треба крокувати до машини з цим вантажем – вона сама під’їде до вас. В Америці далекобійність Summon 50 метрів, на європейських версіях обмежена 6-а метрами.

Показово, що зазначена FSD – це не система, а сервіс, пакет, який можна замовляти через мобільний додаток за щомісячну платню $99–199.

Що в Tesla поганого

Безперечно, недоліки у всіх чотирьох моделей “Тесла” є, і ми мало не щотижня чуємо про них у випусках новин. Щоразу резонансу набувають повідомлення про важкі ДТП “з вини автопілоту Tesla”. Ці машини так само як інші потрапляють в аварії. Між тим, слід розуміти, що деякі звинувачення або надумані, або надмірно “розпіарені”: оскільки передовий бренд постійно у центрі уваги, будь-який інцидент з ним потрапляє у фокус уваги журналістів та блогерів.

Розслідування подібних “гучних” аварій проводять судові органи і американський державний орган NHTSA – Національне управління безпекою руху на автотрасах. В багатьох таких випадках немає доказів, що автопілот в момент ДТП був увімкнений. Слідство часто виявляє, що автопілот працював, але водій не тримав кермо і дивився в планшет або в смартфон, а не на дорогу, чим порушував умови користування системою. Звісно, не можна стверджувати, що автопілот ніколи не буває винен. Але за підсумками багатьох розслідувань Tesla не отримала інших звинувачень крім звинувачення у неправильному позиціонуванні Tesla Autopilot і Full Self-Driving – мовляв, називати їх автопілотом некоректно, оскільки це система допомоги водію.

Між тим, крім загальної уваги і обговорень в пресі, повідомлення про неприємності з машинами Tesla часом б’ють по капіталізації компанії-виробника. Наприклад, після першого випадку з пожежею Model S акції компанії на біржі впали на 9%, після іншої історії з смертельним ДТП в Техасі, коли крісло водія виявилося порожнім, – на 6,5%.

А з реальних проблем автомобілів цієї марки відзначимо такі:

Висока ціна електромобілів Tesla. Хоча з появою Model 3 (ціна в США після останнього зниження влітку 2023 року - 37 800 доларів) це твердження стосується не всіх моделей.

Сувора on-line прив’язка автомобіля до виробника. Багатьом власникам це байдуже, але у випадку деяких ремонтів чи вдосконалень це може становити проблему.

Чи варто купувати Tesla

Звісно, варто. Ці машини надійні та зручні, крім того, водій навіть найдешевшої версії отримує задоволення від керування. Але як і при виборі будь-якого іншого товару, ви маєте бути впевнені, що вам потрібен саме він. А Tesla попри всі свої реальні переваги, є електромобілем і має типовий для нього перелік недоліків. І до речі, деякі класичні преміальні марки авто останні рік-два вже підтягнулися до рівня “Тесли” і можуть конкурувати з ними. Це ми до того, що у бажаючого придбати високоефективний та преміальний електромобіль вибір вже не обмежується лише “Теслами”.

Якщо коротко

Весь проект Tesla – наочний приклад того, на що вперто перетворюється автомобіль як транспортний засіб: розвиток спрямований на спрощення користування, транспорт стає більш дружнім до споживача. Попри всі принципові недоліки електромобілів саме “Тесли” мають успіх і зростаючий попит, адже вони пропонують зрозумілі та приємні для сучасної людини речі: найпростіше керування рухом, гаджетоподібний інтерфейс людина – автомобіль та дешева “заправка”. А ті видові проблеми, які поки що властиві електромобілям як таким, Tesla подолала по-американському просто – грошима. За рахунок великої ціни вдалося вирішити багато суто електромобільних недоліків. Коли їх вдасться подолати не грошима, а технологіями, на подібні “Теслам” машини пересядемо ми всі.