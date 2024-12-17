Дорожче лише в Албанії: в уряді спростували міф про дешевий мобільний Інтернет в Україні

Як зазначається в документі, ціни електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку в Україні є доступними. За інформацією Міжнародного союзу електрозв'язку (International Telecommunication Union), це один із найнижчих показників у Європі в абсолютних величинах.

"Проте у відносних цифрах ситуація протилежна. Співвідношення тарифу на мобільний Інтернет до валового національного доходу на душу населення в Україні у 2023 році становило 1,36%, що є одним із найвищих показників серед країн Європи (медіанне значення 0,5%) і поступається лише Албанії", - йдеться в документі.

Низька вартість послуг в абсолютних величинах відображається у відносно низькому ARPU (середній дохід від одного користувача) операторів мобільного зв'язку. Хоча за останні роки, за даними НКЕК, ARPU українських операторів мобільного зв'язку зростає, і відрив від показників за країнами Європи скорочується, у 2023 році ARPU в Європі все ще в 5,6 разів вищий, ніж в Україні (у 2017 році розрив був майже в 10 разів вищий, ніж в Україні), зазначають автори стратегії.

"З одного боку, низькі тарифи – це перевага для українських споживачів, а з іншого - це обмежує доходи та можливості для фінансування інвестиційних програм", - йдеться в публікації.

Сегмент електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку висококонцентрований, представлений постачальниками електронних комунікаційних послуг: ПрАТ "Київстар", ПрАТ "Водафон Україна" та ТОВ "лайфселл", які сукупно займають 99% ринку за кількістю активних ідентифікаційних карток

Ці три оператори мобільного зв'язку є юридичними особами з іноземними власниками: VEON LTD, азербайджанський Bakcell LLC та NJJ Capital відповідно.

Доходи від надання електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку у 2023 році становили 61,7 млрд гривень або 1,7 млрд доларів. CAGR (сукупний середньорічний темп зростання) за 2018-2023 роки дорівнює 12%.