Дороже только в Албании: в Кабмине опровергли миф о дешевом мобильном Интернете в Украине

Как отмечается в документе, цены электронных коммуникационных услуг мобильной связи в Украине являются доступными. По информации Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union), это один из самых низких показателей в Европе в абсолютных величинах.

"Однако в относительных цифрах ситуация противоположная. Соотношение тарифа на мобильный Интернет к валовому национальному доходу на душу населения в Украине в 2023 году составило 1,36%, что является одним из самых высоких показателей среди стран Европы (медианное значение 0,5%) и уступает только Албании", - говорится в документе.

Низкая стоимость услуг в абсолютных величинах отражается в относительно низком ARPU (средний доход от одного пользователя) операторов мобильной связи. Хотя за последние годы, по данным НКЭК, ARPU украинских операторов мобильной связи растет, и отрыв от показателей по странам Европы сокращается, в 2023 году ARPU в Европе все еще в 5,6 раз выше, чем в Украине (в 2017 году разрыв был почти в 10 раз выше, чем в Украине), отмечают авторы стратегии.

"С одной стороны, низкие тарифы - это преимущество для украинских потребителей, а с другой - это ограничивает доходы и возможности для финансирования инвестиционных программ", - говорится в публикации.

Сегмент электронных коммуникационных услуг мобильной связи высококонцентрированный, представленный поставщиками электронных коммуникационных услуг: ЧАО "Киевстар", ЧАО "Водафон Украина" и ООО "лайфселл", которые совокупно занимают 99% рынка по количеству активных идентификационных карточек

Эти три оператора мобильной связи являются юридическими лицами с иностранными владельцами: VEON LTD, азербайджанский Bakcell LLC и NJJ Capital соответственно.

Доходы от предоставления электронных коммуникационных услуг мобильной связи в 2023 году составили 61,7 млрд гривен или 1,7 млрд долларов. CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) за 2018-2023 годы равен 12%.