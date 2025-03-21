Дорощук не дострибнув до медалі на легкоатлетичному чемпіонаті світу в приміщенні

Українські легкоатлети виступили в першому фіналі на ЧС-2025 з легкої атлетики у приміщенні, що стартував 21 березня в китайському Нанкіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

У фінал чоловічих стрибків у висоту пробилися два вітчизняних спортсмени – чинний чемпіон Європи Олег Дорощук та дебютант змагань Дмитро Нікітін.

Суперниками українців у боротьбі за нагороди стали ще 11 атлетів, зокрема чемпіон Олімпіади-2024 – новозеландець Хеміш Керр, чемпіон світу у приміщеннях-2020 Ву Сан Хьок з Південної Кореї й срібний призер Євро-2025 у приміщенні Ян Штефала з Чехії.

Дорощук підходив до змагань як чинний чемпіон Європи та прагнув реабілітуватися після невдачі на світовій першості 2024 року, де зупинився за крок до п'єдесталу.

Першим з українців вибув з боротьби Нікітін. Він взяв планку на висоті 2,14 м, проте наступну – 2,20 здолати не зміг.

До планки на 2,24 м пройшло шість спортсменів, серед яких і Олег Дорощук. Він разом з Реймондом Річардсом з Ямайки подолав перші три висоти з першої спроби та очолював змагання. Але на цій стадії Дорощук мав проблеми – він зміг подолати висоту лише з третього разу.

На 2,28 м Дорощук залишився єдиним європейцем серед п'яти учасників. Він не зміг подолати планку і завершив виступ на п'ятому місці. Такий ж результат показали ще чотири атлети, зокрема – срібний та бронзовий призери, але в українця буда більша кількість спроб.

Перемогу здобув Ву Сан Хьок, який єдиним подолав висоту 2.31 м, але відмовився від спроб покращити свій результат. "Срібло" отримав Хеміш Керр, а "бронзу" завоював Реймонд Річардс.

ЧС з легкої атлетики в приміщенні, стрибки у висоту, чоловіки, фінал

Ву Сан Хьок (Південна Корея) – 2,31 м Хеміш Керр (Нова Зеландія) – 2,28 м Реймонд Річардс (Ямайка) – 2,28 м Елайджа Кошиба (США) – 2, 28 м Олег Дорощук (Україна) – 2,28 м

…9. Дмитро Нікітін (Україна) – 2,14 м

Жіночий фінал у стрибках у висоту, де виступить Ярослава Магучіх, відбудеться у неділю, 23 березня. Початок – о 5:30 за Києвом.