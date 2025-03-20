Прихильниця росіян із Зімбабве стала новим президентом МОК
Новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету стала Керсті Ковентрі. 41-річну зімбабвійку обрали під час голосування на конгресі МОК у Греції вже в першому раунді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОК.
Ковентрі – перша в історії жінка, що очолить світовий олімпійський рух. Також уперше президентом МОК став представник Африки.
Ковентрі – дворазова олімпійська чемпіонка з плавання на 200 м на спині (2004 та 2008 роки). Після завершення кар'єри стала міністеркою у справах молоді, спорту, мистецтва та відпочинку Зімбабве. У МОК увійшла у 2012 році після обрання до комісії спортсменів. Останні два роки входить до виконкому організації.
Е прихильницею повернення росіян до олімпійського руху, прикриваючись терміном "нейтральності спорту". Під цим соусом наголошує на важливості участі в Олімпіаді "спортсменів з усього світу" та наполягає що "МОК не має бути причетним до політичного порядку денного". З цієї точки зору вона була найбільш небажаним для України кандидатом у президенти організації.
Також основними пунктами її передвиборчої програми є гендерна рівність, боротьба з допінгом та кіберспорт.
Ковентрі вважається протеже поки ще чинного голови МОК Томаса Баха. Термін повноважень новообраного президента МОК розпочнеться 24 червня 2025 року.
Усі президенти МОК
- Деметріус Вікелас (Греція) – 1894-1896 рр.
- П'єр де Кубертен (Франція) – 1896-1916, 1919-1925 рр.
- Годфруа де Блоне (Швейцарія) – 1916-1919 рр. (в. о.)
- Анрі де Байє-Латур (Бельгія) – 1925-1942 рр.
- Сігфрід Едстрьом (Швеція) – 1942-1952 рр. (у 1942-1946 рр. – в.о.)
- Евері Брендедж (США) – 1952-1972 рр.
- Майкл Морріс, барон Кілланін (Ірландія) – 1972-1980 рр.
- Хуан Антонио Самаранч (Іспанія) – 1980-2001 рр.
- Жак Рогге (Бельгія) – 2001-2013 рр.
- Томас Бах (Німеччина) – 2013-2025 рр.
- Керсті Ковентрі (Зімбабве) - 2025-
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