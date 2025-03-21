Дорощук не допрыгнул до медали на легкоатлетическом чемпионате мира в помещении

Украинские легкоатлеты выступили в первом финале на ЧМ-2025 по легкой атлетике в помещении, который стартовал 21 марта в китайском Нанкине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

В финал мужских прыжков в высоту пробились два отечественных спортсмена - действующий чемпион Европы Олег Дорощук и дебютант соревнований Дмитрий Никитин.

Соперниками украинцев в борьбе за награды стали еще 11 атлетов, в том числе чемпион Олимпиады-2024 - новозеландец Хемиш Керр, чемпион мира в помещениях-2020 Ву Сан Хёк из Южной Кореи и серебряный призер Евро-2025 в помещении Ян Штефала из Чехии.

Дорощук подходил к соревнованиям как действующий чемпион Европы и стремился реабилитироваться после неудачи на мировом первенстве 2024 года, где остановился в шаге от пьедестала.

Первым из украинцев выбыл из борьбы Никитин. Он взял планку на высоте 2,14 м, однако следующую - 2,20 преодолеть не смог.

До планки на 2,24 м прошло шесть спортсменов, среди которых и Олег Дорощук. Он вместе с Рэймондом Ричардсом с Ямайки преодолел первые три высоты с первой попытки и возглавлял соревнования. Но на этой стадии Дорощук имел проблемы - он смог преодолеть высоту только с третьего раза.

На 2,28 м Дорощук остался единственным европейцем среди пяти участников. Он не смог преодолеть планку и завершил выступление на пятом месте. Такой же результат показали еще четыре атлета, в частности - серебряный и бронзовый призеры, но у украинца было большее количество попыток.

Победу одержал Ву Сан Хёк, который единственным преодолел высоту 2.31 м, но отказался от попыток улучшить свой результат. "Серебро" получил Хэмиш Керр, а "бронзу" завоевал Рэймонд Ричардс.

ЧМ по легкой атлетике в помещении, прыжки в высоту, мужчины, финал

Ву Сан Хёк (Южная Корея) - 2,31 м Хэмиш Керр (Новая Зеландия) - 2,28 м Рэймонд Ричардс (Ямайка) - 2,28 м Элайджа Кошиба (США) - 2,28 м Олег Дорощук (Украина) - 2,28 м

...9. Дмитрий Никитин (Украина) - 2,14 м

Женский финал в прыжках в высоту, где выступит Ярослава Магучих, состоится в воскресенье, 23 марта. Начало - в 5:30 по Киеву.