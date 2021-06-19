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Дорогу из Киева в аэропорт "Борисполь" закроют почти до конца лета

Автор: Инна Собора

На следующей неделе начинается ремонт дороги в международный аэропорт "Борисполь". С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении города Борисполь из Киева.

Об этом сообщает "Укравтодор".

Ремонт будет выполняться на 18-километровом участке, который ведет от Киева до аэропорта "Борисполь". Ремонтные работы должны завершиться до 20 августа.

На время ремонта движение транспорта в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

"В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени чем обычно. Поэтому, в день вылета будьте внимательными. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее", - предупреждают в аэропорту.

Ранее стало известно, что в Киеве частично ограничат движение на Владимирском спуске до 31 июля.

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ограничение движения