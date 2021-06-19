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Дорогу з Києва до аеропорту "Бориспіль" закриють майже до кінця літа

Автор: Инна Собора

На наступному тижні починається ремонт дороги до міжнародного аеропорту "Бориспіль". З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку міста Бориспіль із Києва.

Про це повідомляє "Укравтодор".

Ремонт буде виконуватися на 18-кілометровій ділянці, котра веде від Києва до аеропорту "Бориспіль". Ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня.

На час ремонту рух транспорту у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.

"У зв'язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу ніж зазвичай. Тож, в день вильоту будьте уважними. Враховуйте зміни організації дорожнього руху та заплануйте виїзд заздалегідь", - попереджають в аеропорту.

Раніше стало відомо, що у Києві частково обмежать рух на Володимирському узвозі до 31 липня.

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ограничение движения