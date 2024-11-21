Уже дорогою до України. У Міноборони Канади підтвердили передачу ППО NASAMS

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою", - сказав він.

За даними Блера, зараз система ППО знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон.

Міністр також нагадав, що глава уряду Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", - заінтригував голова канадського оборонного відомства.

Що відомо про NASAMS

NASAMS - норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії.

NASAMS став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням.