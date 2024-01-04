"Дорого й небезпечно". Прикордонники викрили схему ухилянтів на кордоні з Румунією (фото)

На Буковині прикордонники викрили схему з "куратором" та ухилянтом, який намагався нелегально виїхати до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, вони зупинили для перевірки мікроавтобус. Місцевий водій віз переправити через кордон пасажира, а в іншому зупиненому авто їхав організатор схеми, який дистанційно координував дії переправника-водія.

За незаконну "подорож" до Румунії він вже отримав від "клієнта" 6500 євро.

"Затриманих порушників передано до Нацполіції. Організатору та його поплічнику загрожує кримінальна відповідальність", - повідомили в ДПСУ.

Ухилення від мобілізації

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни чи уникнути мобілізації за грошову винагороду. Правоохоронці тим часом регулярно ліквідовують подібні "схеми".

Наприклад, у Запоріжжі викрили чергову "схему" ухилення від мобілізації. Її організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, скільки в Україні відкрито кримінальних проваджень проти ухилянтів.

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