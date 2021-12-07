Дорого и очень дорого: аналитики спрогнозировали цену газа в 2022 году

Для рынка природного газа, по мнению директора аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрия Чурина, на европейском континенте существенную роль будет играть погодный фактор в январе и феврале. Если зима будет более теплой, то и переходящие из сезона в сезон остатки запасов природного газа в хранилищах будут выше. Кроме того, важны и геополитические факторы, в том числе запуск или не запуск "Северного потока-2".

"Это остается в центре внимания всех участников энергетического рынка. Но, как известно, не существует проблемы с транзитом газа из России в Европу, существует проблема с позицией России не увеличивать транзит газа по украинской газотранспортной системе", - говорит Чурин.

На европейском рынке газа напряжение, скорее всего, спадет лишь с окончанием зимнего отопительного сезона, и это поможет сбить цены, полагает глава департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

Но перед регионом будут по-прежнему стоять проблемы низких запасов в хранилищах, конкуренция за объемы морских поставок СПГ с азиатскими покупателями. "Действия российских поставщиков могут остаться непредсказуемыми вплоть до запуска СП-2", - рассуждает Мартыненко.

По фьючерсам на природный газ в Европе сейчас видны два периода, говорит аналитик ИК Сoncorde Capital Дмитрий Хорошун. Первый - это все еще чрезвычайно высокие цены до марта - около 1100 долларов/тысячу кубометров. Второй - просто высокие цены с апреля - около 550-650 долларов/тысячу кубометров.

"Нужно учитывать, что рынки фьючерсов очень переменчивы и на них сильно влияет то, что происходит в моменте. То есть, если спотовая цена сильно упадет, то будет сильно переоценены и отдаленные периоды", - уточнил Хорошун.