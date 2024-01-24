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Дороги вже не буде. Під Волновахою приліт у район будівництва колії між Маріуполем та Донецьком

Фото: під Волновахою приліт у район будівництва колії між Маріуполем та Донецьком (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під Волновахою стався приліт в район будівництва розпіареного окупантами залізничного сполучення, яке мало б з'єднати між собою захоплені Маріуполь, Волноваху та Донецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Селище Гранітне. Черговий удар в район базування інженерних підрозділів окупантів, який остаточно розбив надію на залізничний міст. Точніш, його залишки разом з щонайменше 5 одиницями інженерної техники", - розповів він.

За словами Андрющенка, "це не просто крапка", а "жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік". 

"Дякуємо всім причетним, в першу чергу в окупації", - додав він. 

Що відомо про будівництво РФ залізничного сполучення між Маріуполем і Донецьком?

У вересні 2023 року стало відомо, що окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус.

Як писало РБК-Україна раніше, російські окупанти готуються до втрати своїх логістичних шляхів, тому хочуть побудувати нову залізничну гілку з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря - до Криму. Паралельно Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів

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