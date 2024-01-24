Дороги уже не будет. Под Волновахой прилет в район стройки колеи между Мариуполем и Донецком

"Поселок Гранитное. Очередной удар в район базирования инженерных подразделений окупантов, который окончательно разбил надежду на железнодорожный мост. Точнее, его остатки вместе с по меньшей мере 5 единицами инженерной техники", - рассказал он.

По словам Андрющенко, "это не просто точка", а "жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год".

"Спасибо всем причастным, в первую очередь в оккупации", - добавил он.

Что известно о строительстве РФ железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком?

В сентябре 2023 года стало известно, что оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже начали обустраивать железнодорожный мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус.

Как писало РБК-Украина ранее, российские оккупанты готовятся к потере своих логистических путей, поэтому хотят построить новую железнодорожную ветку из Ростова-на -Дону через временно захваченные украинские города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь у побережья Азовского моря - в Крым. Параллельно Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов.