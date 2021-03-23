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Дороги, транспорт и экология: Кличко с президентом ЕБРР обсудили проекты для Киева

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом Одиль Рено-Бассо в Киеве. Он поблагодарил европейских партнеров за длительное сотрудничество и доверие к муниципалитету Киева.

Об этом говорится на официальном сайте Кличко.

"В этом году мы планируем завершить погашение займов по кредитным соглашениям 2007 года, которые позволили закупить 202 новых троллейбуса, 185 автобусов и 50 вагонов метро", - сообщил Кличко.

Кроме программы обновления городского транспорта на встрече обсудили проект на 140 млн евро по модернизации системы теплоснабжения столицы. Заем на реализацию проекта ЕБРР предоставило городу в рамках программы "Зеленые города".

Со своей стороны, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула заинтересованность ЕБРР в сотрудничестве с муниципалитетом, ведь Киев является локомотивом изменений и преобразований в Украине.

"Мы видим те же приоритетные направления сотрудничества: дороги, мосты, транспортная и экологическая инфраструктура. Мы готовы к более тесному сотрудничеству. И готовы и в дальнейшем оказывать поддержку и привлекать инвестиции, чтобы способствовать устойчивому развитию города в условиях глобальных вызовов", - резюмировала она.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина предлагает Европейскому банку реконструкции и развития присоединиться к проектам концессии в дорожной отрасли.

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Новости Украины Виталий КличкоЕБРРКиев
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