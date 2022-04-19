Дороги, поля, леса. Войска РФ минируют временно оккупированные территории, - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о масштабном минировании оккупированных территорий российскими захватчиками.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал ведомства.
Военные разведчики привели пример Херсонщины. Там в ночь на 18 апреля оккупанты РФ провели плотное минирование полей, посадок и грунтовых дорог вдоль трассы Херсон – Снегиревка на отрезке между Надднепрянском и Александровкой.
"В Харьковской области на территории Великобурлукского района разрешен проход местных жителей только на территории РФ. Все второстепенные дороги (в том числе – грунтовые) полностью заминированы", – говорится в сообщении.
Оккупанты в разговорах с местными жителями объясняют минирование желанием не допустить мероприятие украинских ДРГ. Также войска РФ стремятся ограничить возможность проезда волонтеров.
К слову, в освобожденном Ирпене грузовик подорвался на мине в районе Стоянка.
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