Дороги, поля, леса. Войска РФ минируют временно оккупированные территории, - разведка

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Telegram-канал ведомства .

Военные разведчики привели пример Херсонщины. Там в ночь на 18 апреля оккупанты РФ провели плотное минирование полей, посадок и грунтовых дорог вдоль трассы Херсон – Снегиревка на отрезке между Надднепрянском и Александровкой.

"В Харьковской области на территории Великобурлукского района разрешен проход местных жителей только на территории РФ. Все второстепенные дороги (в том числе – грунтовые) полностью заминированы", – говорится в сообщении.

Оккупанты в разговорах с местными жителями объясняют минирование желанием не допустить мероприятие украинских ДРГ. Также войска РФ стремятся ограничить возможность проезда волонтеров.