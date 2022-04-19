Дороги, поля, ліси. Війська РФ мінують тимчасово окуповані території, - розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило про масштабне мінування окупованих територій російськими загарбниками.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал відомства.
Військові розвідники навели приклад Херсонщини. Там у ніч проти 18 квітня окупанти РФ провели щільне мінування полів, посадок і ґрунтових доріг уздовж траси Херсон – Снігурівка на відрізку між Наддніпрянським та Олександрівкою.
"У Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території РФ. Всі другорядні дороги (в тому числі – ґрунтові) повністю заміновано", – йдеться в повідомленні.
Окупанти в розмовах із місцевими мешканцями пояснюють мінування бажанням не допустити заходу українських ДРГ. Також війська РФ прагнуть обмежити можливості проїзду волонтерів.
До слова, в звільненому Ірпені вантажівка підірвалася на міні в районі Стоянка.
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