RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дороги, поля, ліси. Війська РФ мінують тимчасово окуповані території, - розвідка

Фото: Тимчасово окуповані території заміновані (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило про масштабне мінування окупованих територій російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал відомства.

Військові розвідники навели приклад Херсонщини. Там у ніч проти 18 квітня окупанти РФ провели щільне мінування полів, посадок і ґрунтових доріг уздовж траси Херсон – Снігурівка на відрізку між Наддніпрянським та Олександрівкою.

"У Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території РФ. Всі другорядні дороги (в тому числі – ґрунтові) повністю заміновано", – йдеться в повідомленні.

Окупанти в розмовах із місцевими мешканцями пояснюють мінування бажанням не допустити заходу українських ДРГ. Також війська РФ прагнуть обмежити можливості проїзду волонтерів.

До слова, в звільненому Ірпені вантажівка підірвалася на міні в районі Стоянка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниРосійська ФедераціяГлавное управление разведкиВС РФВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України