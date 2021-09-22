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Дороги планируют сделать платными для грузовиков и собирать 9 млрд гривен в год

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Украина, Среда 22 сентября 2021 14:25
Дороги планируют сделать платными для грузовиков и собирать 9 млрд гривен в год Фото: с грузовиков будут собирать 9 млрд гривен в год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в некоторые законы, Бюджетный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления платы за использование автомобильных дорог общего пользования. Проект закона будет направлен в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Законопроект предусматривает установление платы за использование автомобильных дорог общего пользования транспортными средствами с полной массой 12 тонн и более.

Проектом предлагается установление Кабинетом министров тарифа и порядка расчета стоимости платы за использование автомобильных дорог общего пользования, а также порядка ее взимания.

"При внедрении системы для транспортных средств с максимальной допустимой массой 12 т и более на определенных Кабинетом министров Украины автомобильных дорогах общего пользования государственного значения дополнительные поступления на выполнение ремонтно-строительных работ могут составить до 9 млрд грн в зависимости от среднего тарифа (1,0 - 3,0 грн/км) и протяженности дорог по которым взимается плата (все дороги государственного значения или их часть)", - говорится в документе.

Средства, полученные от введения такой системы будут направляться на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, на которых взимается или планируется взиматься указанная плата, и сооружений на таких автомобильных дорогах.

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Кабинет Министров Украины
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