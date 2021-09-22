Дороги планують зробити платними для вантажівок та збирати 9 млрд гривень на рік

Кабінет міністрів України схвалив проект змін до деяких законів, Бюджетного кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення плати за використання автомобільних доріг загального користування. Проект закону буде направлений до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 22 вересня, яке транслювалося на Youtube .

Законопроект передбачає встановлення плати за використання автомобільних доріг загальної користування транспортними засобами з повною масою 12 тонн і більше.

Проектом пропонується встановлення Кабінетом міністрів тарифу та порядку розрахунку вартості плати за використання автомобільних доріг загального користування, а також порядку її справляння.

"При впровадженні Системи для транспортних засобів з максимальною допустимою масою 12 т і більше на визначених Кабінетом міністрів України автомобільних дорогах загального користування державного значення додаткові надходження на виконання ремонтно-будівельних робіт можуть скласти до 9 млрд грн в залежності від середнього тарифу (1,0 - 3,0 грн/км) та протяжності доріг по яким справляється плата (всі дороги державного значення або їх частина)", - йдеться в документі.

Кошти, отримані від запровадження такої системи спрямовуватимуться на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, на яких справляється або планується справлятися зазначена плата, та споруд на таких автомобільних дорогах.