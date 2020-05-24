На дороге Киев-Чоп грузовик протаранил микроавтобус с пассажирами

Сегодня, 24 мая, на автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По предварительным данным, около 11:30 в районе села Тухолька водитель грузовика MAN не выбрал безопасной скорости и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе.

В результате столкновения на месте от полученных травм погиб водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четверо пассажиров Mercedes были госпитализированы с телесными повреждениями.

По факту аварии правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, вчера в Винницкой области врезался в дерево внедорожник Ford Explorer, в котором находились 6 человек.

Кроме того, в пятницу на автодороге Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.