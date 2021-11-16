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"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 13:22
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов В Украине продолжают выявлять поддельные COVID-документы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Власти с начала ноября усилили карантин и обязали украинцев иметь при себе документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или негативный тест. Непривитые граждане, в свою очередь, начали подделывать такие документы. Как правоохранители находят их и наказывают – ниже в материале РБК-Украина.

Ежедневные антирекорды по госпитализации и смертям от COVID заставили украинское правительство этой осенью прибегнуть к жестким мерам. В "красных регионах" страны, к которым с ноября добавился и Киев, без сертификата о вакцинации нельзя ездить в транспорте, посещать рестораны, спортзалы, торгово-развлекательные центры и другие места скопления людей.

Альтернатива – каждых три дня сдавать ПЦР- или антиген-тест на коронавирус. Их стоимость – от 300 до 900 гривен – не самый привлекательный вариант, который бьет по карману среднестатистического украинца.

Учитывая, что граждан, до сих пор не сделавших хотя бы одну прививку, в стране около 70%, то перед ними возник другой соблазн – приобрести поддельный документ и не иметь проблем с карантинными ограничениями. Тем более, что этот путь выглядит быстрым и удобным, буквально на расстоянии одного клика в смартфоне. Ставшие на него, правда, забывают, что завершиться он может на скамье подсудимых.

Сомнительная помощь

"Нужно совершить для начала предоплату в размере 1 500 гривен, после мы вышлем вам фотоотчет, далее сертификат проходит проверку и заносится в реестр, в это время мы должны узнать ваш адрес доставки, куда отправлять сертификат", – так безликий Телеграм-адресат с ником "КоронаДоки" ответил журналисту РБК-Украина на "просьбу" сделать поддельный COVID-сертификат.

По словам анонимного собеседника, информация о первой прививке будет внесена в реестры "задним числом", а о второй – в день получения сертификата. Общая стоимость услуги 2,5 тысячи гривен, сроки исполнения – 24 часа. Все будет безопасно, заверил собеседник.

Администраторы канала имеют доступ к базам персональных данных украинцев. Чтобы это продемонстрировать оператор "КоронаДоки", получив только ФИО и дату рождения клиента, в течение пары минут смог достать его ИНН и место прописки. На этом недавно созданном канале почти 13 тысяч подписчиков, он работает по Украине и России и почти ежедневно выкладывает у себя в профиле фото и видео от "благодарных клиентов".

&quot;Дорогая бумажка&quot;. Как украинцев наказывают за подделку &quot;ковидных&quot; документовПоддельными "ковид сертификатами" зачастую торгуют через Телеграм (фото: Юлия Червинская / РБК-Украина)

Например, на поддельном сертификате международного образца одного из клиентов стоит печать частной клиники "Медиком" из Киева. В лечебном учреждении корреспонденту РБК-Украина сообщили, что вообще не проводят вакцинацию от коронавируса и соответственно не выдают сертификаты.

"Мы можем только выдать справку о том, что вы переболели (коронавирусом, – ред.), но она выдается врачом, если во время болезни клиент наблюдался в клинике "Медиком", – объяснила сотрудница клиники Марина.

В Киберполиции РБК-Украина заявили, что уже "занимаются" указанным Телеграм-каналом. Днем 12 ноября "КоронаДоки" прекратил свою работу.

"В целях установления ресурсов, с помощью которых реализуют указанные поддельные документы, на постоянной основе осуществляется анализ сети интернет, социальных сетей и мессенджеров. Также в департамент поступают обращения граждан, которые сообщают об известных им фактах подделки документов, деятельности ресурсов для их реализации, или же которые сами стали жертвой противоправной деятельности", – объяснила изданию спикер Киберполиции Алена Васильченко.

Она также отметила, что украинские копы пока не обращались к руководству Телеграма с просьбой блокировать каналы таких мошенников. Услуги анонимных каналов в мессенджерах – на данный момент один из самых распространенных в Украине способов получения поддельной справки о COVID, рассказал РБК-Украина источник издания в Национальной полиции.

К примеру, в начале ноября правоохранители задержали трех жителей Киевской области, которые создали подпольную типографию и штамповали там сертификаты о вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты. Объявление о своих услугах они размещали в специально созданном Телеграм-канале, а готовые документы отправляли по почте. У мошенников обнаружили 70 печатей, штампов и бланков медицинских учреждений, а также 500 тысяч гривен и 12 тысяч долларов.

&quot;Дорогая бумажка&quot;. Как украинцев наказывают за подделку &quot;ковидных&quot; документовМедики могут подделывать и сам факт прививки (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Второй популярный метод – это когда граждане пытаются "порешать" вопрос вживую с врачами, согласными внести неправдивые сведения о вакцинации в электронную медицинскую систему.

К примеру, в Одессе правоохранители разоблачили трио таких делков. Врач, медсестра и их общий знакомый подыскивали желающих сделать себе фейковый сертификат. Клиент платил за услугу 2 тысячи гривен, а взамен получал от медработников запись о вакцинации в реестрах и сертификат в "Дие".

С начала года полиция открыла почти полторы тысячи уголовных дел за подделку ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Впрочем, как показывает практика, зачастую нарушители или отделываются штрафами, или же и вовсе остаются без наказания.

Преступление без наказания

По состоянию на середину ноября суды вынесли около 70 приговоров по уголовным делам, касающимся подделки и использования фальшивых тестов или сертификатов о вакцинации. И только двое из осужденных – действующие медицинские работники, которые преступили закон.

Первый приговор получил семейный доктор с 15-летним стажем Вячеслав Стрельченко из Павлограда (Днепропетровская область). Местный суд 8 сентября признал его виновным в подделке антиген-теста на ковид. За фальшивую справку он взял от пациента 2 тысячи гривен и был сразу же задержан правоохранителями. В виде наказания Стрельченко получил от суда штраф в 34 тысячи гривен и запрет на год выдавать справки об антиген-тестах на коронавирус.

Осужденный отказался комментировать РБК-Украина свою позицию, отметив только, что в клинике он уже не работает, апелляцию на решение суда не подавал, а штраф уплатил. Произошедшее он считает "провокацией".

&quot;Дорогая бумажка&quot;. Как украинцев наказывают за подделку &quot;ковидных&quot; документовЗа подделку COVID-документов можно получить и тюремный срок (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Второй и последний на данный момент приговор получил 29-летний врач из Рогатина Ивано-Франковской области. Ортопед-травматолог Степан Маслий, по мнению суда, в феврале-марте текущего года штамповал в своем кабинете фальшивые справки о негативном ПЦР-тесте. Стоимость услуги варьировалась от 500 до 1 500 гривен. На суде обвиняемый свою вину признал. В итоге он получил наказание в виде двух лет лишения свободы, но условно, то есть с испытательным сроком в один год.

Обычные граждане, которые пытаются использовать фальшивые сертификаты, зачастую идут под суд как пособники в подделке документов (ст. 358 Уголовного кодекса, наказание от штрафа в 850 гривен до трех лет ограничения свободы) и получают минимальные штрафы.

В абсолютном большинстве случае их ловят при попытке предъявить "липовые бумаги" на пунктах пропуска при въезде-выезде из Украины. К примеру, в аэропорту "Борисполь" за неделю ловят около полусотни таких нарушителей. Дело в том, что с августа этого года пограничники используют специальный планшет с программой SafeBorder, которая мгновенно считывает QR-код сертификат и определяет подделку.

Самый яркий пример такой работы на границе – задержание Надежды и Веры Савченко 22 октября в "Борисполе". Программа SafeBorder показала, что международные сертификаты экс-депутата Рады и ее сестры фальшивые. Обе нарушительницы получили подозрения в подделке документов, но дело в суд пока что не передано.

В Нацполиции РБК-Украина сообщили, что передадут материалы в суд "на текущей неделе" (15-21 ноября). Впрочем, сурового наказания сестры Савченко могут не опасаться. Украинские суды в основном более чем благосклонны к гражданам, использующим поддельные документы о вакцинации.

&quot;Дорогая бумажка&quot;. Как украинцев наказывают за подделку &quot;ковидных&quot; документовЭкс-нардеп Савченко пыталась попасть в Украину по фальшивому сертификату (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

К примеру, штрафом в 1 700 гривен отделался слесарь из Нововолынска (Волынская область), который за 60 евро приобрел "у неустановленного лица" на рынке международный COVID-сертификат и отправился с ним в Польшу.

Еще меньшее взыскание – всего 850 гривен – получил дальнобойщик, который ехал из Польши в Украину и предъявил пограничникам собственноручно сделанную справку о вакцинации. По словам нарушителя, образец документа он нашел в интернете, распечатал, отредактировал и сам подписал вместо врача.

А вот задержанному в аэропорту "Киев" уроженцу Тернопольской области повезло меньше. Он показал пограничникам сертификат от Одесской клинической инфекционной больницы, не зная, что это медицинское учреждение вообще не выдает справки о вакцинации. В итоге суд оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Чтобы не попасть под уголовную ответственность, Нацполиция призывает покупателей фальшивок не использовать их. Только в такой ситуации нарушители смогут избежать суда. Соответствующие законодательные изменения для "ковидной амнистии" уже нарабатываются.

"Если человек нарушил закон, он должен за это отвечать. Это позиция Национальной полиции. С другой стороны, есть понимание здравого смысла и той ситуации, в которую сейчас попал весь мир, Европа и Украина", – объяснил глава Нацпола Игорь Клименко.

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