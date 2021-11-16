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"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 13:22
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів В Україні продовжують виявляти підроблені COVID-документи (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )
Автор: Олег Черниш

Влада з початку листопада посилила карантин і зобов'язала українців мати при собі документи, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу або негативний тест. Нещеплені громадяни, у свою чергу, почали підробляти такі документи. Як правоохоронці знаходять їх і карають – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Щоденні антирекорди щодо госпіталізації та смертей від COVID змусили український уряд цієї осені вдатися до жорстких заходів. У "червоних регіонах" країни, до яких з листопада додався і Київ, без сертифіката про вакцинацію не можна їздити в транспорті, відвідувати ресторани, спортзали, торгово-розважальні центри та інші місця скупчення людей.

Альтернатива – кожних три дні здавати ПЛР- або антиген-тест на коронавірус. Їх вартість – від 300 до 900 гривень – не найпривабливіший варіант, який б'є по кишені середньостатистичного українця.

Враховуючи, що громадян, які досі не зробили хоча б одне щеплення, в країні близько 70%, то перед ними виникла інша спокуса – придбати підроблений документ і не мати проблем з карантинними обмеженнями. Тим більше, що цей шлях виглядає швидким і зручним, буквально на відстані одного кліка в смартфоні. Ті хто стали на нього, правда, забувають, що завершитися він може на лаві підсудних.

Сумнівна допомога

"Потрібно зробити для початку передоплату в розмірі 1 500 гривень, після цього ми надішлемо вам фотозвіт, далі сертифікат проходить перевірку і заноситься до реєстру, в цей час ми повинні дізнатися вашу адресу доставки, куди відправляти сертифікат", – так безликий Телеграм-адресат з ніком "КоронаДоки" відповів журналісту РБК-Україна на "прохання" зробити підроблений COVID-сертифікат.

За словами анонімного співрозмовника, інформація про перше щеплення буде внесена в реєстри "заднім числом", а про друге – в день отримання сертифіката. Загальна вартість послуги 2,5 тисячі гривень, терміни виконання – 24 години. Все буде безпечно, запевнив співрозмовник.

Адміністратори каналу мають доступ до баз персональних даних українців. Щоб це продемонструвати оператор "КоронаДоки", отримавши тільки ПІБ і дату народження клієнта, протягом пари хвилин зміг дістати його ІПН і місце прописки. На цьому нещодавно створеному каналі майже 13 тисяч передплатників, він працює по Україні та Росії і майже щодня викладає у себе в профілі фото і відео від "вдячних клієнтів".

&quot;Дорогий папірець&quot;. Як українців карають за підробку &quot;ковідних&quot; документівПідробленими "ковід сертифікатами" часто торгують через Телеграм (фото: Юлія Червінська / РБК-Україна)

Наприклад, на підробленому сертифікаті міжнародного зразка одного з клієнтів стоїть печатка приватної клініки "Медіком" з Києва. У лікувальному закладі кореспонденту РБК-Україна повідомили, що взагалі не проводять вакцинацію від коронавірусу і відповідно не видають сертифікати.

"Ми можемо тільки видати довідку про те, що ви перехворіли (коронавірусом, ред.), але вона видається лікарем, якщо під час хвороби клієнт спостерігався в клініці "Медіком", – пояснила співробітниця клініки Марина.

У кіберполіції РБК-Україна заявили, що вже "займаються" зазначеним Телеграм-каналом. Вдень 12 листопада "КоронаДоки" припинив свою роботу.

"З метою встановлення ресурсів, за допомогою яких реалізують зазначені підроблені документи, на постійній основі здійснюється аналіз мережі інтернет, соціальних мереж і месенджерів. Також до департаменту надходять звернення громадян, які повідомляють про відомі їм факти підробки документів, діяльності ресурсів для їх реалізації, або ж які самі стали жертвою протиправної діяльності", – пояснила виданню спікер Кіберполіції Олена Васильченко.

Вона також зазначила, що українські копи поки не зверталися до керівництва телеграму з проханням блокувати канали таких шахраїв. Послуги анонімних каналів в месенджерах – на даний момент один з найпоширеніших в Україні способів отримання підробленої довідки про COVID, розповіло РБК-Україна джерело видання в Національній поліції.

Приміром, на початку листопада правоохоронці затримали трьох жителів Київської області, які створили підпільну друкарню і штампували там сертифікати про вакцинацію і негативні ПЛР-тести. Оголошення про свої послуги вони розміщували в спеціально створеному Телеграм-каналі, а готові документи відправляли поштою. У шахраїв виявили 70 печаток, штампів і бланків медичних установ, а також 500 тисяч гривень і 12 тисяч доларів.

&quot;Дорогий папірець&quot;. Як українців карають за підробку &quot;ковідних&quot; документівМедики можуть підробляти і сам факт щеплення (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Другий популярний метод – це коли громадяни намагаються "вирішити" питання наживо з лікарями, згодними внести неправдиві відомості про вакцинацію в електронну медичну систему.

Приміром, в Одесі правоохоронці викрили тріо таких ділків. Лікар, медсестра та їхній спільний знайомий підшукували охочих зробити собі фейковий сертифікат. Клієнт платив за послугу 2 тисячі гривень, а натомість отримував від медпрацівників запис про вакцинацію в реєстрах і сертифікат в "Дії".

З початку року поліція відкрила майже півтори тисячі кримінальних справ за підробку ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів. Втім, як показує практика, найчастіше порушники або відбуваються штрафами, або ж і зовсім залишаються без покарання.

Злочин без покарання

Станом на середину листопада суди винесли близько 70 вироків у кримінальних справах, що стосуються підробки і використання фальшивих тестів або сертифікатів про вакцинацію. І тільки двоє із засуджених – діючі медичні працівники, які порушили закон.

Перший вирок отримав сімейний лікар з 15-річним стажем В'ячеслав Стрельченко з Павлограда (Дніпропетровська область). Місцевий суд 8 вересня визнав його винним у підробці антиген-тесту на ковід. За фальшиву довідку він взяв від пацієнта 2 тисячі гривень і відразу ж був затриманий правоохоронцями. У вигляді покарання Стрельченко отримав від суду штраф у 34 тисячі гривень і заборону на рік видавати довідки про антиген-тести на коронавірус.

Засуджений відмовився коментувати РБК-Україна свою позицію, зазначивши тільки, що в клініці він вже не працює, апеляцію на рішення суду не подавав, а штраф сплатив. Те, що відбулося, він вважає "провокацією".

&quot;Дорогий папірець&quot;. Як українців карають за підробку &quot;ковідних&quot; документівЗа підробку COVID-документів можна отримати і тюремний термін (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Другий і останній на даний момент вирок отримав 29-річний лікар з Рогатина Івано-Франківської області. Ортопед-травматолог Степан Маслій, на думку суду, у лютому-березні поточного року штампував у своєму кабінеті фальшиві довідки про негативний ПЛР-тест. Вартість послуги варіювалася від 500 до 1 500 гривень. На суді обвинувачений свою провину визнав. У підсумку він отримав покарання у вигляді двох років позбавлення волі, але умовно, тобто з випробувальним терміном в один рік.

Звичайні громадяни, які намагаються використовувати фальшиві сертифікати, часто йдуть під суд як посібники в підробці документів (ст. 358 Кримінального кодексу, покарання від штрафу в 850 гривень до трьох років обмеження волі) і отримують мінімальні штрафи.

В абсолютній більшості випадків їх ловлять при спробі пред'явити "липові папери" на пунктах пропуску при в'їзді-виїзді з України. Наприклад, в аеропорту "Бориспіль" за тиждень ловлять близько півсотні таких порушників. Справа в тому, що з серпня цього року прикордонники використовують спеціальний планшет з програмою SafeBorder, яка миттєво зчитує QR-код і визначає підробку.

Найяскравіший приклад такої роботи на кордоні – затримання Надії і Віри Савченко 22 жовтня в "Борисполі". Програма SafeBorder показала, що міжнародні сертифікати екс-депутата Ради та її сестри є фальшивими. Обидві порушниці отримали підозри в підробці документів, але справу до суду поки що не передано.

У Нацполіції РБК-Україна повідомили, що передадуть матеріали до суду "на поточному тижні" (15-21 листопада). Втім, суворого покарання сестри Савченко можуть не побоюватися. Українські суди в основному більш ніж прихильні до громадян, які використовують підроблені документи про вакцинацію.

&quot;Дорогий папірець&quot;. Як українців карають за підробку &quot;ковідних&quot; документівЕкс-нардеп Савченко намагалася потрапити в Україну за фальшивим сертифікатом (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Наприклад, штрафом в 1 700 гривень відбувся слюсар з Нововолинська (Волинська область), який за 60 євро придбав "у невстановленої особи" на ринку міжнародний COVID-сертифікат і відправився з ним до Польщі.

Ще менше стягнення – всього 850 гривень – одержав далекобійник, який їхав з Польщі в Україну і пред'явив прикордонникам власноруч зроблену довідку про вакцинацію. За словами порушника, зразок документа він знайшов в Інтернеті, роздрукував, відредагував і сам підписав замість лікаря.

А ось затриманому в аеропорту "Київ" уродженцю Тернопільської області пощастило менше. Він показав прикордонникам сертифікат від Одеської клінічної інфекційної лікарні, не знаючи, що цей медичний заклад взагалі не видає довідки про вакцинацію. У підсумку суд оштрафував його на 17 тисяч гривень.

Щоб не потрапити під кримінальну відповідальність Нацполіція закликає покупців фальшивок не використовувати їх. Тільки в такій ситуації порушники зможуть уникнути суду. Відповідні законодавчі зміни для "ковідної амністії" вже напрацьовуються.

"Якщо людина порушила закон, вона повинна за це відповідати. Це позиція Національної поліції. З іншого боку, є розуміння здорового глузду і тієї ситуації, в яку зараз потрапив весь світ, Європа і Україна", – пояснив глава Нацполу Ігор Клименко.

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