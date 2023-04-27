На дорогах Украины заработает еще 39 комплексов фиксации нарушений ПДД: где именно

В Украине с этой пятницы на автомобильных дорогах заработают еще 39 комплексов автофиксации правонарушений. Речь идет о 16 городах и регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"С 28 апреля на автомобильных дорогах городов Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений (работавших до полномасштабного вторжения РФ)", - рассказал Белошицкий.

По его словам, в городе Днепре и Кременчуге заработают 4 новых прибора контроля. В целом же приступят к работе 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

"Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП - превышение разрешенной скорости движения", - добавил Белошицкий.

Расположение всех комплексов можно просмотреть по ссылке.

Напомним, что с 16 мая 2022 года в Украине снова заработали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, хотя с начала полномасштабной войны они были выключены.

Ранее сообщалось, что в Украине массово отказывались платить штрафы с камер видеофиксации.

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