На дорогах України стане більше TruCAM: повний перелік ділянок, де фіксуватимуть швидкість
Починаючи з 21 грудня патрульна поліція України розширює використання приладів TruCAM для вимірювання швидкості транспорту. До переліку додано 51 нову ділянку, що збільшує загальну кількість контрольованих відрізків доріг до 346.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України.
Повідомляється, що прилади TruCAM працюють у поєднанні з камерами автоматичної фіксації, що забезпечує ефективніший контроль швидкісного режиму. Нові місця визначені на основі аналізу аварійності та розташовані на аварійно-небезпечних ділянках, а також у зонах концентрації ДТП, викликаних перевищенням швидкості.
Водночас у регіонах, де тривають активні бойові дії, таких як Донецька та Луганська області, прилади TruCAM тимчасово не використовуються. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях контроль здійснюється лише на окремих ділянках доріг.
Водіїв інформують про використання приладів за допомогою відповідних дорожніх знаків, а в місцях фіксації стоять службові автомобілі з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Із повним переліком приладів TruCAM на дорогах України можна ознайомитися за посиланням. Зазначимо, червоним кольором виділені ділянки, де пристрої з’являться із 21 грудня.
Правоохоронці нагадують, що перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин ДТП із постраждалими та загиблими. Поліція закликає дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними на дорогах.
Нагадаємо, вимірювач швидкості TruCAM використовується на українських дорогах вже понад десять років. Патрульна поліція високо цінує його функціональність, тоді як водії часто ставляться до нього з острахом. Особливо неприємними здаються ситуації, коли водії впевнені, що їхню швидкість зафіксували неправильно, а штраф – несправедливий. РБК-Україна розповідало, як працює прилад.
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