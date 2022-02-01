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На дорогах Украины гололедица. Возможны нарушения движения транспорта

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня на дорогах Украины гололедица. В ГСЧС предупредили о возможных нарушениях движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня на большей части территории страны на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улицах.

Кроме того, 1 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Напомним, сегодня, 1 февраля в Украине преимущественно без осадков. Впрочем, температура воздуха несколько упадет, местами ночью морозы достигнут -6 градусов.

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