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На дорогах Миколаївської області знову працюватимуть камери відеофіксації, - Кім

Фото: у Миколаївській області увімкнуть камери відеофіксації на дорогах (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Після звільнення майже всієї Миколаївської області від російських загарбників міська рада вирішила найближчим часом увімкнути камери автоматичного контролю швидкості на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"З огляду на те, що Миколаївська область практично не прифронтова, - в області днями запрацюють камери автоматичного контролю швидкості на дорогах. Відповідно раджу всім привести номерні знаки на машинах у відповідність", - написав Кім.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що наразі на звільнених територіях Миколаївської області відсутні вода, світло й зв'язок. Вже найближчим часом населені пункти повертатимуть до нормального життя.

Також раніше ми писали, що на території деокупованої Херсонської області сапери розпочали роботу з розмінування та відновлення водопроводу, який подавав питну воду до Миколаєва.

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МиколаївМиколаївська область